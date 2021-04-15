شكرا لقرائتكم خبر عدم تدرب الاتحاد يوم الأحد.. تمرد أم إجازة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثار غياب لاعبي الاتحاد عن أداء التدريبات يوم الأحد الماضي التساؤلات، فبينما ربطها البعض بإجازة منحت من قبل الجهازين الفني والإداري للاعبين نتيجة تلقي عدد منهم لقاح فيروس كورونا ، أرجع البعض هذا الغياب إلى امتناع اللاعبين عن التدريبات مطالبين بسداد رواتبهم المتأخرة التي تصل إلى نحو 4 أشهر.

ورددت المصادر التي أكدت غياب اللاعبين عن التدريبات برغبتهم، حضور اللاعبين الأجانب فقط في تدريبات الأحد مكتفين بأداء تمارين في الصالة المغلقة، قبل أن يعود الجميع إلى التدريبات يومي الثلاثاء والأربعاء نتيجة اجتماع مطول عقده رئيس النادي أنمار الحائلي مع اللاعبين طالبهم خلاله بتحمل المسؤولية واعدا بصرف راتبين من الرواتب الأربعة المتأخرة.

على الصعيد نفسه، ​استجابت جماهير النادي لنداءات رئيس النادي عبر لقاء تلفزيوني طالب فيه مساعدتها للنادي ماديا من خلال سداد رسوم العضوية العادية أو الذهبية.

كما وجهت إدارة النادي القائمين على المركز الإعلامي بإظهار كافة المبالغ المالية التي تصل لخزينة النادي وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي لتحفيز الجماهير وبذل المزيد من الدعم من خلال اقتناء العضويات.

ووضعت الإدارة هدفا يتمثل في الوصول إلى عدد 100 ألف مشترك من الجمهور في العضوية العادية حتى يتم الوفاء بالعديد من الالتزامات المالية، من بينها الرواتب المتأخرة للاعبين والعاملين في النادي ومنسوبي الألعاب المختلفة.

وخلال اليومين الماضيين، دعم جمهور الاتحاد خزينة النادي بمبلغ 871000 ريال نتج عنها تسليم راتب شهر للعاملين.