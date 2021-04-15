شكرا لقرائتكم خبر عدم تدرب الاتحاد يوم الأحد.. تمرد أم إجازة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ورددت المصادر التي أكدت غياب اللاعبين عن التدريبات برغبتهم، حضور اللاعبين الأجانب فقط في تدريبات الأحد مكتفين بأداء تمارين في الصالة المغلقة، قبل أن يعود الجميع إلى التدريبات يومي الثلاثاء والأربعاء نتيجة اجتماع مطول عقده رئيس النادي أنمار الحائلي مع اللاعبين طالبهم خلاله بتحمل المسؤولية واعدا بصرف راتبين من الرواتب الأربعة المتأخرة.
على الصعيد نفسه، استجابت جماهير النادي لنداءات رئيس النادي عبر لقاء تلفزيوني طالب فيه مساعدتها للنادي ماديا من خلال سداد رسوم العضوية العادية أو الذهبية.
كما وجهت إدارة النادي القائمين على المركز الإعلامي بإظهار كافة المبالغ المالية التي تصل لخزينة النادي وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي لتحفيز الجماهير وبذل المزيد من الدعم من خلال اقتناء العضويات.
ووضعت الإدارة هدفا يتمثل في الوصول إلى عدد 100 ألف مشترك من الجمهور في العضوية العادية حتى يتم الوفاء بالعديد من الالتزامات المالية، من بينها الرواتب المتأخرة للاعبين والعاملين في النادي ومنسوبي الألعاب المختلفة.
وخلال اليومين الماضيين، دعم جمهور الاتحاد خزينة النادي بمبلغ 871000 ريال نتج عنها تسليم راتب شهر للعاملين.
كانت هذه تفاصيل خبر عدم تدرب الاتحاد يوم الأحد.. تمرد أم إجازة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.