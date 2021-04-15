شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: عرضان خياليان للاعبين فى الزمالك وكارتيرون يرفض رحيل أوباما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى سيف زاهر، عن تلقى نادى الزمالك عرضين خياليين للاعبين فى الفريق، وأن باتريس كارتيرون مدرب الفريق تمسك باستمرار يوسف أوباما مع الفريق الموسم المقبل.

وقال سيف زاهر خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم"، المذاع على قناة أون تايم سبورت: "هناك عرض للاعبين فى نادى الزمالك بأرقام خيالية، وكاريترون رفض الحديث عن هذا العرضين وأغلق الملف نهائى، ورفض أى حديث بشأن احتراف يوسف أوباما ولن يفرط فيه مهما كان قيمة العرض".

وأضاف سيف زاهر: "كارتيرون طالب بتجديد عقد مصطفى فتحى، ورفض ضم لاعب محلى وقع بالفعل لنادى الزمالك، كما أنه استقر بالفعل على الحارس الذى سيرحل عن نادى الزمالك فى نهاية الموسم سواء للإعارة أو بيع نهائي".

وتأهل فريق الزمالك، إلى دور الـ16 فى كأس مصر بعد الفوز على فريق حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما أمس الأربعاء على ملعب استاد السويس فى دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وأحرز أهداف المباراة حسن يوسف لحرس الحدود فى الدقيقة 8، بينما أحرز أهداف الزمالك أوباما فى الدقيقة 18 ومحمود علاء هدفين فى الدقيقتين 51 و69 من ركلتى جزاء.