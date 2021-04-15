شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة أهلاوية.. ثنائية فلافيو تعلن التتويج بالسوبر الأفريقى أمام الصفاقسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار التاريخ نجح النادى الأهلي فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 139 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وفى 6 فبراير 2009، توج النادى بطلا لكأس السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه بعد فوزه على الصفاقسى التونسى بهدفين مقابل هدف باستاد القاهرة الدولى، سجل الأنجولى فلافيو هدفى الأهلى فى الدقيقتين 47 و70 فيما سجل الإيفوارى كواسى بلازا هدف الصفاقسى الوحيد فى الدقيقة 63.

الأهلى خاض مباراة الصفاقسى التونسى بقيادة فنية للبرتغالى مانويل جوزيه الذى بدأ اللقاء بتشكيل مكون من: "أمير عبد الحميد وشادى محمد ووائل جمعة وأحمد السيد وأحمد فتحى وجيلبرتو وسيد معوض ق 83 " وأحمد حسن والمعتز إينو وحسام عاشور ومحمد بركات وفلافيو "محمد سمير" .

وانفرد الاهلى وقتها بالرقم القياسى فى عدد مرات الفوز بكأس السوبر الأفريقى بعدما تخطى منافسه التقليدى فى مصر الزمالك الذى نال اللقب ثلاث مرات.

وتعد بطولة كأس السوبر الأفريقى مباراة تقام بين بطل دورى أبطال أفريقيا وبطل كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الافريقى تسع مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكاس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993. وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ21 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020، حيث جح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.