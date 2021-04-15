شكرا لقرائتكم خبر عن حكم الأهلي والنصر يرسب فى اختبار ركلات الجزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة – الأهلي X النصر دور الـ32 كأس مصر

النتيجة – فوز الأهلي 2/1

الحكم - محمد عباس

المساعد الأول - عادل ماهر

المساعد الثاني - صالح محمد

الحكم الرابع - محمود حسيب

بذل الحكم جهدا بدنيا كبيرا خلال إدارته للمباراة ورغم ذلك لم ينجح في إيجاد زاوية رؤية مناسبة، مما أثر بشكل كبير على القرارات الفنية والإدارية.

تدخل الحكم بالصافرة واحتسب 28 مخالفة على الفريقين، في الوقت الذى لم يكن موفقا في أهم القرارات المؤثرة في اللقاء بعدما تغاضى عن احتساب ركلتي جزاء للأهلي، الأولى لصالح أكرم توفيق في الدقيقة 7، والثانية لمروان محسن في الدقيقة 25 من عمر اللقاء، رغم أنهما لا يحتاجان لوجود الـ"VAR" لكن التوتر الذى ظهر عليه الحكم خلال شوط المباراة الأول أثر بشكل كبير على أدائه فنيا وإداريا، كما أن هناك لمسة يد على مدافع النصر داخل منطقة جزائه في هدف الأهلي، لكن الحكم لم يتدخل إطلاقا، كما أنه ليس هناك إتاحة فرصة داخل الـ18 وهذا يؤكد حالة التوتر التي ظهر الحكم خلال المباراة.

أشهر الحكم بطاقة صفراء وحيدة في اللقاء من نصيب لاعب الأهلي أحمد كوكا في الدقيقة 30، في الوقت الذي تغاضى عن أكثر من بطاقة أخرى طبقا للقانون، الحكم يحتاج إلى مزيد من المباريات في الفترة المقبلة قبل الدفع به في الدوري الممتاز، رغم أنه ظهر الموسم الماضي لكن مستواها الفني والإداري ما زال محلك سر.

ظهر الثنائي بيقظة وتمركز جيد خلال المباراة، وتعاونا مع الحكم الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون وسمحا باستمرار في أكثر من هجمة مؤثرة.

سيطر على المنطقة الفنية بشكل جيد وتعامل مع الأجهزة بهدوء وتعاون مع الحكم إدارة اللقاء طبقا للقانون.