شكرا لقرائتكم خبر عن كمونة: موسيماني اطمئن على لاعبيه وعودة المصابين قبل مباراة القمة أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سمير كمونة، نجم النادي الأهلي السابق، إن مباريات كأس مصر دائمًا ما تكون صعبة، خاصة وأن أندية القسم الثاني تبحث عن الظهور بأفضل صورة لتحقيق المفاجآت أمام الفرق الكبرى، إلا أن الأهلي حقق المطلوب بالفوز على النصر.

وأضاف كمونة، في تصريحات تليفزيونية، أن مباراة الأهلي والنصر، كانت سريعة ومليئة بالمفاجآت والمكاسب، بعودة وليد سليمان وتسجيل هدف التقدم، عودة ناصر ماهر وكهربا، مشيرًا إلى أن النصر قدم أداءً طيبًا ويستحق الاحترام على أدائه.

وتابع أن موسيماني اطمئن على لاعبيه وعودة المصابين، بالإضافة إلى جاهزية لاعبيه فنيًا قبل مباراة القمة أمام الزمالك، الأحد المقبل.