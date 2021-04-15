شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص مباراة الزمالك وحرس الحدود وأهداف الفريقين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فريق حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السويس الجديد.

أحرز للحرس حسن يوسف قبل أن يتعادل أوباما وسيف محمود علاء الثاني والثالث من ضربتي جزاء ضمن مباريات دور الـ 32 من كأس مصر، ليتأهل الزمالك إلى دور الـ 16 لمواجهة الإسماعيلي.

بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من، محمد ابوجبل في حراسة المرمى، ومحمود علاء وحسام عبدالمجيد ومحمد عبدالشافي وحمزة المثلوثي في خط الدفاع، وفرجاني ساسي واسلام جابر وشيكابالا واوباما وسيف الجزيري في خط الوسط، وحميد أحداد في خط الهجوم.

بدأ الزمالك المباراة بقوة من أجل إحراز هدف مبكر يريح الأعصاب ويبعده عن مفاجآت كأس مصر ويحاول الزمالك الوصول لمرمي الحدود عن طريقة جبهة شيكابالا ولكن يقابله دفاع جيد من الحرس.

وعلي عكس سير اللقاء ينجح حسن يوسف لاعب الزمالك السابق والحرس الحالي في إحراز الهدف الاول للفريق العسكري عن طريق تسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء. ويحاول الزمالك السيطرة على مجريات المباراة وامتلاك وسط الملعب ولكن دون خطورة تذكر رغم مرور 15 دقيقة من عمر الشوط الأول مما جعل الزمالك يلجأ إلى التحضير لفتح ثغرات في دفاع الحرس وينجح حميد أحداد في اختراق الدفاع ويعرقله احمد قطاوي مدافع الحرس ليتحصل على كارت احمر وضربة حرة للزمالك على حدود منطقة الجزاء.

وينجح الزمالك في إدراك التعادل عن طريق أوباما من الضربة الحرة المباشرة التي حصل عليها الفريق الأبيض في الدقيقة 18 من عمر المباراة، ويسيطر الزمالك على مجريات اللقاء في ظل النقص العددي لفريق الحرس.

تراجع فريق حرس الحدود للدفاع تماما وأصبحت المباراة تسير في اتجاه واحد ويرتكب اسلام جابر خطأ في منتصف الملعب يتحصل فيه على إنذار في الدقيقة 25 من عمر اللقاء، يحاول الحرس الظهور في منتصف ملعب الزمالك ولكن على استحياء.

يواصل الزمالك الضغط أملا في إحراز هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول، ويظهر شيكابالا اكثر اللاعبين تأثيرا في الملعب وضغط على فريق حرس الحدود، ويواصل الزمالك إهدار الفرص السهلة والرعونة أمام المرمي وفقدان الكرة بسهولة في الدقائق الخمسة الأخيرة .ويحتسب الحكم دقيقتين وقتا محتسبا بدل ضائع حاول الزمالك فيها إدراك التقدم لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أجري محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود تغييرين في بداية الشوط الثاني من أجل معالجة العجز والنقص العدد بعد طرد أحمد قطاوي بينما دخل الفرنسي كارتيرون الشوط الثاني بنفس تشكيل الشوط الأول دون أي تغيير.

تشهد الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء احتساب الحكم عمرو رمضان ضربة جزاء لصالح الزمالك بعد دفع خالد سامي مدافع حرس الحدود لحميد أحداد ويتصدي لها محمود علاء ويسددها محرزا الهدف الثاني في الدقيقة 51 من عمر المباراة ليتقدم الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد.

يبدأ الزمالك من جديد في الضغط من أجل إحراز الهدف الثالث لحسم المباراة لكن يتصدي دفاع الحرس لهجمات الزمالك، ويستغل الزمالك اندفاع حرس الحدود الهجوم لتعويض تقدم الزمالك وهو مايستغله الزمالك من خلال استغلال المساحات الموجودة في دفاع الحرس.

يحرز حميد أحداد هدفا لكن يحتسبه الحكم تسللا، يعقبها تغيير جديد وثالث لفريق حرس الحدود، مع مرور 65 دقيقة تظل النتيجة كما هي ويظل الزمالك متفوقا أداء ونتيجة ويجري كارتيرون التغيير الاول بخروج سيف الدين الجزيري ونزول محمود عبدالعزيز بعد غياب طويل عن الفريق الأبيض في الدقيقة 65 وتغيير رابع من الحرس.

يتوغل اسلام جابر في منطقة حرس الحدود ليعرقله مدافع الحرس وتحتسب ضربة جزاء للزمالك ويتصدي لها من جديد محمود علاء مدافع الزمالك وينجح في إحراز الهدف الثالث للزمالك والثاني لمحمود علاء في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

يجري الفرنسي كارتيرون تغييرين في الدقيقة 71 من عمر اللقاء بنزول حسام أشرف وحازم إمام بدلا من شيكابالا وحمزة المثلوثي، يواصل ساسي توزيع الهدايا في الملعب وتواصل المرة عنادها مع حميد أحداد، ويتمثل محمود علاء على إنذار بعد احتكاك مع مدافع حرس الحدود.

يمتلك الزمالك الكرة تماما ويسيطر على مجريات المباراة ومع الدقيقة 80 يجري كارتيرون تغييرين جديدين بنزول محمد عبدالسلام ومروان حمدي بدلا من محمود علاء وحميد أحداد من أجل إراحة اللاعبين، يندفع فريق الحرس للهجوم أملا في تضييق الفارق في الدقائق الأخيرة من المباراة في ظل اقتراب المباراة من نهايتها والوصول إلى الدقيقة 82.

يحاول الزمالك إحراز الهدف الرابع في الدقائق الخمس الأخيرة في ظل ضغط ابيض في كل الملعب، ويتحصل حسام عبدالمجيد على إنذار بعد عرقلة مهاجم الخرس على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 87 يتصدي لها اسعد لاعب الحرس ويطيح بها خارج الملعب، ويجري الحرس اخر تغييراته في الدقيقة 88 من عمر المباراة، ويحتسب الحكم أربع دقائق وقتا محتسبا بدل ضائع وسط سيطرة كبيرة من الزمالك وتناقل للكرة في وسط الملعب لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بثلاثة أهداف لهدف وحيد.