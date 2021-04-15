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أول رد من أمير توفيق بشأن مفاوضات الأهلي مع نجم بيراميدز وضم حارس جديد

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معاذ عبد المنعم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، حدد احتياجاته للموسم الجديد.

وقال أمير توفيق، في تصريحات تلفزيونية: «موسيماني حدد احتياجاته للموسم الجديد، ولكن لم ننهي أي صفقات حتى الآن».

وعن حقيقة المفاوضات مع إبراهيم عادل، صانع ألعاب نادي بيراميدز: «لم نتفاوض مع لاعب بيراميدز، وكل ما تردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة».

وأوضح: «الجهاز الفني للأهلي لم يطلب التعاقد مع أي حارس مرمى جديد في الميركاتو الصيفي المقبل»، موضحا: «أي فريق في العالم لديه حارسين أصحاب خبرة وحارس من الشباب».

وواصل: «ميشيل يانكون، مدرب حراس الاهلي، أشاد بمستوى مصطفى شوبير، وحمزة علاء، وأكد أنهما مستقبل النادي».

وأكمل: «نبحث تمديد عقود بعض لاعبي الفريق في الفترة الجارية، وسيتم الإعلان عن تمديد التعاقد معهما في الوقت المناسب».

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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