شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من أمير توفيق بشأن مفاوضات الأهلي مع نجم بيراميدز وضم حارس جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، حدد احتياجاته للموسم الجديد.

وقال أمير توفيق، في تصريحات تلفزيونية: «موسيماني حدد احتياجاته للموسم الجديد، ولكن لم ننهي أي صفقات حتى الآن».

وعن حقيقة المفاوضات مع إبراهيم عادل، صانع ألعاب نادي بيراميدز: «لم نتفاوض مع لاعب بيراميدز، وكل ما تردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة».

وأوضح: «الجهاز الفني للأهلي لم يطلب التعاقد مع أي حارس مرمى جديد في الميركاتو الصيفي المقبل»، موضحا: «أي فريق في العالم لديه حارسين أصحاب خبرة وحارس من الشباب».

وواصل: «ميشيل يانكون، مدرب حراس الاهلي، أشاد بمستوى مصطفى شوبير، وحمزة علاء، وأكد أنهما مستقبل النادي».

وأكمل: «نبحث تمديد عقود بعض لاعبي الفريق في الفترة الجارية، وسيتم الإعلان عن تمديد التعاقد معهما في الوقت المناسب».