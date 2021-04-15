شكرا لقرائتكم خبر عن تظلمات «الجبلاية» تكشف موقف شباب الزمالك من الإيقاف بعد الاستئناف على العقوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، إن اللجنة لها الحصانة في قرارتها باعتبارها من اختيار الجمعية العمومية وليس اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أن المتظلم من حقه الاستئناف على القرار خلال 10 أيام من صدور القرار.

وأضاف الشوربجي، في تصريحات تليفزيونية، أن اللجنة تجتمع بعد قرار التظلم لبحث التظلم دون النظر لاسم النادي أو اللاعب، وإنما للمخالفة المرتبكة والعقاب المناسب لها، ومن ثم تؤكد اللجنة العقوبة الصادرة من لجنة الانضباط أو تخفيفه إذا استحق ذلك.

وتابع أن اللاعب الذي صدر بحقه قرارًا بإيقافه تطبق عليه العقوبة لحين الفصل في التظلم الذي تقدم به، الذي يكون بعد 10 أيام من صدور القرار، بينما الغرامات المادية من الممكن أن يوقف تنفيذها دون أي أزمة، موضحًا أن لاعبي الزمالك للشباب سيتم إيقافهم لحين الفصل في الاستئناف الذي تقدم به ناديهم.

واختتم تصريحاته، أن طعن الأهلي والزمالك لا يوقف تنفيذ العقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط بحق اللاعبين، بينما الطعن الذي تقدم به الناديين بناءً على أسباب كل منهما في طعنه، وبالتالي يتم اتخاذ القرار في هذا الصدد سواء بتخفيف العقوبة أو تغليظها.