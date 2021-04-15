شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: ثلاثية الكأس مرضية.. والزمالك لم يفكر في القمة أمام الحرس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتبر أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، الفوز الذي حققه الفريق على حرس الحدود مهما، خاصة أن الجميع كان في حالة تركيز كبيرة، مشددا على أن النتيجة مرضية في ظل غياب العديد من اللاعبين المؤثرين بالفريق.

أضاف نبيه بعد المباراة: "الجهاز الفني قام بإشراك أكثر من لاعب كان بعيدا عن المباريات خلال الفترة الماضية، وحاولنا بكل الطرق فصل الفريق عن مباراة القمة والأجواء الحالية".

كما أشار مدرب الزمالك إلى أن اللاعبين جاهزون على المستوى البدني للفترة المقبلة، موضحا أن الجهاز الفني يحاول بقدر الإمكان منح الشباب فرصة للمشاركة خلال الفترة المقبلة.

وعن عودة أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ومحمود جنش وعبدالله جمعة وطارق حامد في لقاء الأهلي، شدد نبيه على أنها مهمة وإضافة قوية للزمالك.

وفاز الزمالك على حرس الحدود بثلاثة أهداف لهدف مساء الأربعاء على استاد الجيش في السويس، في دور الـ 32 لكأس مصر، ليتأهل لدور الـ 16 في مواجهة الإسماعيلي.