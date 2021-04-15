شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا «سعيد» بعد التأهل لنصف نهائي دورى الأبطال.. ويتحدث عن طموح الرباعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى، سعادته الكبيرة بعد تأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب تخطيه بوروسيا دورتموند الألماني.

وكرر السيتي انتصاره بنفس نتيجة الذهاب 2-1، مساء الأربعاء على ملعب سيجنال إيدونا بارك في إياب ربع النهائي.

وقال جوارديولا: «أنا سعيد للغاية من أجل هذا النادي ورئيسه وجماهيره وللجميع، هذه هي المرة الثانية التي يصل فيها النادي إلى نصف النهائي، وبالتالي هذا ليس إنجازا تاريخيا، كنا رائعين طوال المباراة باستثناء أول 10 دقائق، حيث كانوا هم الطرف الأفضل، أنا سعيد للغاية بالتواجد في نصف النهائي، وأن نكون من بين أفضل 4 فرق في أوروبا وأن نواجه أقوى وأكبر الفرق، وسنحاول أن نكون جيدين، هذه مسابقة رائعة، لكنها غير عادلة أيضًا، حيث يحكم علينا بالفشل ويكون الأمر كارثيا في حال الإقصاء، أنت تلعب 11 شهرًا في البريميرليج ومسابقات أخرى».

وأضاف: «تحصلنا على ركلة جزاء بسبب لمسة يد، ومن الممكن ألا يتم احتساب تلك الركلة في يوم آخر، وسبق وأن ودعنا البطولة بسبب لمسة يد لم تحتسب أمام توتنهام، هذه المسابقة تعتمد على المواقف، لكننا أظهرنا الشخصية في شوط المباراة الثاني».

وتطرق بيب إلى احتفال فيل فودين معه عقب تسجيل الهدف الثاني: «وجدني وركض نحوي، هذا من أجل النادي والأشخاص الذين عملوا بقوة لتحقيق ما حققناه حتى الآن، أخبرته أحسنت، تسديدة جيدة، عليك المواصلة، نحتاج إلى 3 انتصارات للفوز بالبريميرليج، ونتواجد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ونصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ونهائي كأس الرابطة، ما حققناه مذهلًا، لا نتحدث الآن عن الفوز بكل البطولات الأربع، بل نركز على المباراة المقبلة وفقط».