شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبدالمقصود: مكاسب عديدة للزمالك من مواجهة حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أحمد عبدالمقصود، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حرس الحدود في دور الـ32 لبطولة كأس مصر والتي أقيمت باستاد السويس الجديد.

وشدد المدرب المساعد للزمالك على أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام حرس الحدود رغم الغيابات العديدة، مضيفا أن الجهاز الفني اطمأن على جاهزية محمد عبدالشافي الظهير الأيسر بعد عودته للمشاركة في المباريات بعد فترة الإصابة، والاطمئنان على محمود عبدالعزيز ومنح الفرصة لبعض اللاعبين الناشئين في مباراة الحدود.

وأضاف عبدالمقصود أن الزمالك نجح في العودة بعد التأخر وأشاد بروح اللاعبين وإصرارهم على تحقيق الفوز في اللقاء.