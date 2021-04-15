شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: طرد لاعب حرس الحدود غير صحيح.. وركلتا جزاء الزمالك ‏وهميتان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر الخبير التحكيمي سمير عثمان، مفاجآت بالجملة حول القرارات التحكيمية لعمرو رضوان الذي أدار مباراة الزمالك وحرس الحدود، مشيراً إلى أنه لم يكن موفقاً في قراراته.

وأوضح عثمان في تصريحات تليفزيونية: «طرد لاعب الحرس الذي جاء عقب 17 دقيقة من انطلاق المباراة غير صحيح، فهنك روح للقانون وخير دليل على كلامي عدم استشعار مهاجم الزمالك بوجود خطأ».

وأكمل: «ركلة الجزاء الأولى التي احتسبها رضوان لمصلحة الزمالك غير صحيحة وهو احتكاك طبيعي لا يستحق أي خطأ».

وأنهى: «كذلك ركلة الجزاء الثانية لا تستوجب خطأ والاحتكاك كان طبيعي بين لاعب الزمالك ومدافع الحرس».

وفاز الزمالك على حرس الحدود بنتيجة 3/1 وتأهل لثمن نهائي كأس مصر لمواجهة فريق الاسماعيلي.