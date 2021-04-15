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كلوب يلقي باللوم على محمد صلاح: «يحرز مثل هذه الفرص وهو مغلق العينين»

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ابدى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ، استياءه من إهدار فريقه الفرص، ليتعادل مع 0-0 مساء الأربعاء، ويودع مسابقة .

وكان ليفربول خسر ذهابا أمام ريال مدريد 1-3، ولم يفلح الريدز في قلب النتيجة، إذ اصطدم بدفاع منظم من الفريق الملكي، وأهدر مهاجموه فرصا خطيرة.

وقال كلوب: «تحتاج دائما للحظات المهمة، لم نخسر المواجهة في انفيلد، خسرنا في مدريد، كان الأمر غير مريح بالنسبة لهم، وكنا جيدين وسنحت لنا الفرص، لم نسجل الأهداف، ولعب خبرة ريال مدريد دورها في المواجهة، نلوم أنفسنا هذا العام مع كيفية إنهاء الفرص».

ووجه كلوب بشكل مبطن أصابع اللوم لنجمه محمد صلاح، الذي أهدر فرصة سهلة للغاية في الشوط الثاني، وقال: «نعرف كيف ينهي صلاح هذه الفرص بعينين مغلقتين، لكن لم يحدث ذلك اليوم، الليلة كان الأمر جيدا تماما، لكننا خرجنا، نحب هذه المسابقة، ولأسباب أخرى فإنه من المهم بالنسبة إلينا العودة إليها».

ختم: «الآن نستطيع التركيز على البريميرليج وهذا ما سنفعله، يجب أن نبذل ما بوسعنا في اللقاء المقبل أمام ليدز بالدوري».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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