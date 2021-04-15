شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: «الأهلي لو بيلاعب فريق درجة ثالثة هيعاني.. وموسيماني تعامل بعنجهية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد محمد صديق، نجم الأهلي والزمالك السابق، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

يأتي ذلك بعد الأداء الذي ظهر عليه الفريق، خلال مباراة النصر القاهري، التي أقيمت مساء اأاربعاء، ضمن مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وقال محمد صديق، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «موسيماني، تعامل بعنجهية في مباراة النصر، ولم يحترم المنافس وهذا ما ظهر من خلال التشكيل الذي خاص في اللقاء».

وأضاف: «كيف يقوم المدير الفني بالدفع بخمسة لاعبين لم يشاركوا بشكل أساسي منذ فترة طويلة في مباراة اليوم، الأهلي لو كان بيلاعب فريق درجة ثالثة هيعاني».