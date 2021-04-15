شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالجليل: «دولاب مبادئ الأهلي بيتفتح في أوقات ويتقفل في أوقات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد محمد عبدالجليل، نجم الأهلي السابق، أن هناك أمورا كثيرة تحتاج للتغيير داخل النادي الأهلي.

وقال محمد عبدالجليل، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «هناك أمور كثيرة تحتاج للتغيير في النادي الأهلي في الفترة الحالية، على رأسها قطاع الناشئين».

وأضاف: «الأهلي تعاقد مع مدير فني أجنبي لقطاع الناشئين في بداية الموسم، ولكن هذا المدرب لم يضف أي جديد لقطاع الناشئين للقلعة الحمراء، لماذا لا يتم إقالته في الوقت الحالي وعدم الانتظار لنهاية الموسم».

وواصل: «الأهلي سبق له أن قام بإقالة بعض المدربين في وسط الموسم اخرهم الاسباني جاريدو، ولكن دولاب المبادئ في الأهلي بيتفتح في أوقات ويتقفل في أوقات».