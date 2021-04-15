شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتعادل مع المقاصة بهدف لكل فريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق بيراميدز مع نظيره مصر المقاصة بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ستاد الدفاع الجوى في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

أحرز هدف تقدم بيراميدز محمد فاروق في الدقيقة 5 من عمر اللقاء، وادرك المقاصة هدف التعادل، في الدقيقة 80 عن طريق عبدالله مجدى للفريق الفيومى من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 26 في المركز الخامس، ومازال لديه مباراتين مؤجلتين، فيما يحتل مصر المقاصة المركز السادس برصيد 26 نقطة، ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.