شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتعادل سلبياً مع الوحدات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فرط فريق النصر في تحقيق الفوز في افتتاحية لقاءاته في دوري أبطال آسيا بعد خروجه بالتعادل السلبي مع فريق الوحدات الأردني، كما تعادل فريقا السد القطري وفولاذ الإيراني بهدف لكل منهما وذلك ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

شهد الشوط الأول سيطرة نصراوية دون أي خطورة وغلب على أسلوب النصر اللعب البطيء وسط كثافة دفاعية لفريق الوحدات الأردني الذي اعتمد على الكرات الطويلة بوجود مهاجمه السريع السنغالي عبدالعزيز انداي، وتصدى الحارس أحمد عبدالستار لرأسية عبدالله مادو، وكذلك لم يستثمر خالد الغنام الفرصة التي سنحت له قبل نهاية الشوط. وفي الشوط الثاني لم يتغير أسلوب لعب النصر رغم التبديلات بدخول سامي النجعي والمهاجم رائد الغامدي، ولم يستفد عبدالرزاق حمدالله من الانفرادة التي سنحت له في آخر 15 دقيقة من عمر المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي ليحصد كل فريق نقطة واحدة.