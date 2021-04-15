شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي وريجيكامب يخططان للفوز الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أكد البرازيلي ميكالي مدرب فريق الهلال السعودي جاهزية فريقه لمواجهة اجمك الأوزبكي الخميس، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا.

وأكد ميكالي أن فريقه يتطور تحت قيادته منذ تسلم المهمة خلفاً للروماني لوشيسكو رازفان، قبل شهرين، ولديه العناصر المحلية والأجنبية القادرة على تحقيق الانتصار.

وعن معرفته بفريق اجمك قال: لا تستطيع معرفة أي فريق من متابعة مباراة واحدة، لكن من خلال المجاريات الميدانية سنتعرف إليه أكثر.

من جهته، أوضح عبدالله المعيوف قائد الفريق أن صدارة المجموعة التي تضم شباب الأهلي واجمك واستقلال دوشنبه هي هدف الهلال من خلال الفوز بجميع المباريات.

وعلى صعيد مباراة أهلي جدة والاستقلال الإيراني لحساب المجموعة الثالثة أكد الروماني ريجيكامب مدرب الأهلي أنها ستكون صعبة.

وأضاف: هي أول مباراة لي مع الفريق، عادة يقدم اللاعبون أداء أفضل مع قدوم أي مدرب، وأتمنى أن يكون الجميع في الموعد، ونبدأ المجموعة بفوز يدفعنا للأمام.