شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فوزي لتليفزيون الخليج 365: الأهلى فى خطر بسبب الشناوى.. وشوبير يرحل لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد فوزي، حارس مرمى الأهلي السابق، إن الأهلى سيتأثر كثيرا في مباراة القمة المقرر لها الأحد المقبل، فى حالة غياب محمد الشناوى حارس مرمى الفريق المصاب بفيروس كورونا.

وقال حارس مرمى الأهلي السابق، خلال الاستديو التحليلي لـ"تليفزيون الخليج 365" الذي يقدمه عمر الأيوبي لمباراتى الأهلى والنصر والزمالك وحرس الحدود فى دور الـ32 من كأس مصر: "إن غياب الشناوى سيمثل ضغطا نفسيا على مدافعى الأهلى، وكذلك زميله على لطفى حارس الفريق المرشح بقوة للعب أمام الزمالك، نظرا لأن الشناوى كان يعطى اطمئنانا للمدافعين ويوجهم بشكل سليم خلال المباريات، كما أن الجهاز الفني سيشعر بالقلق وهى كلها أمور ستضغط نفسيا على لطفى الذى يغيب منذ فترة عن المشاركة في المباريات".

وكشف فوزى أن مصطفى شوبير الحارس الصاعد بالأهلى يقترب من الرحيل إلى سموحة على سبيل الإعارة، وهو قرار سليم 100%، وسيفيده كثيرا في المشاركة بالمباريات بدلا من الدكة التي تؤثر بالسلب على أى حارس مرمى.

وقال فوزى إن الأهلى يحتاج ضم حارس مرمى مميز من الذين يشاركون في فرقهم لينافس الشناوى بقوة ويساعد على خلق نوع من المنافسة.

وكان الأهلى فاز على النصر بهدفين مقابل هدف، بينما تغلب الزمالك على حرس الحدود بثلاثية مقابل هدف في المباراتين التي جمعتهما مساء الأربعاء في دور 32 كأس مصر.