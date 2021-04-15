شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز خدمة العملاء لأندية سيتى كلوب قبل ساعات من الافتتاحات الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء الأربعاء، مركز خدمة عملاء سيتي كلوب، وكان في استقباله المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية، والعميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد رفقي رئيس مجلس إدارة شركة راية، والدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهدى أيوب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للاستثمار.

وأثنى الدكتور أشرف صبحي على مركز خدمة العملاء للرد على جميع الاستفسارات، والتسهيل على جميع العملاء بالإضافة إلى توفير جميع المعلومات عن الفروع ومواعيد الافتتاح المختلفة بكل أندية سيتي كلوب، مضيفاً أنه خدمة العملاء سيقدم خدمة جليلة، لرفع الوعى لدى المواطنين بالخدمات التى يقدمها سيتي كلوب.

وتجول الوزير في مركز خدمة العملاء للوقوف على مدى جاهزيته واستعداداته لاستقبال مكالمات، كما استمع للشباب، واستفسر منهم عن الدورات التدريبية التي تلقوها ليكونوا جاهزين، لاستقبال مكالمات واستفسارات العملاء المختلفة.

ومن جانبه، أكد المهندس سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية، أن خطوة تدشين مركز خدمة العملاء "كول سنتر" تأتى فى إطار توجه شركة استادات الوطنية للرقمنة والاستفادة من التكنولوجيا فى التسهيل على أعضاء أندية سيتى كلوب، وكل مواطن يحاول الاستفسار عن كيفية الاشتراك فى عضوية الأندية، وتجديد العضوية إلى آخر الاستفسارات الإدارية، حيث يضم أكثر من 300 شاب تلقوا تدريبات على أعلى مستوى فى التعامل مع خدمة العملاء.