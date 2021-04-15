شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق: الأهلى لن يفاوض أى لاعب بالزمالك.. وهذه حقيقة توقيع إبراهيم عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، أن النادى الأهلى لن يدخل فى أى مفاوضات مع أى لاعب بالنادى الزمالك، مضيفا فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم"، المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الأهلى يتسلم الدفعة الجديدة من الملابس مع بداية الموسم المقبل وسيكون هناك تغييرا في لون القميص الثانى والثالث للفريق، ونسعى لتسويق منتجات الفريق محليا وأوروبيا".

وأضاف أمير توفيق: "خطة الفريق واضحة والمراكز محددة والإعلان سابق لأوانه، ولن نعلن عن أى صفقات إلا فى الوقت المناسب ونعمل على إنهائها".

وأوضح مدير التعاقدات: "ليس لدى معلومة عن إبراهيم عادل لاعب بيراميدز ولا يوجد أى علاقة لنا بكل هذا الكلام، وهناك اتجاه لتمديد عقود لاعبى الأهلى ولكن فى الوقت المناسب، وموسيمانى لم يطلب ضم حارس مرمى".

وتابع أمير توفيق: "أى لاعب من الزمالك يرتبط اسمه بالنادى الأهلى فهذا الكلام غير صحيح، فالأهلى لن يفاوض أى لاعب من الزمالك ولا حتى انتهى عقده مع الأبيض".