شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: الهدف الملغى لأيمن أشرف طبق الأصل لهدف البايرن فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن هدف بايرن ميونيخ الألمانى فى مرمى باريس سان جيرمان الفرنسى، هو هدف طبق الأصل، للهدف الذى سجله أيمن أشرف لاعب الأهلى فى مرمى البنك الأهلى وتم إلغاؤه بداعى وجود خطأ.

وقال عبد الحفيظ فى تصريحات لقناة الأهلى: "أعتقد الجميع شاهد مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، هدف بايرن ميونيخ طبق الأصل هدف أيمن أشرف الذى تم إلغاؤه أمام البنك الأهلى، فهل أحنا متطورين أكتر من أوروبا؟.

وتابع عبد الحفيظ: "مباراة البنك الأهلى كان بها تقنية حكم فيديو مساعد وكان يجب أن تكون الأمور أكثر وضوحا، ونتمنى تدارك تلك الأمور فى الفترة المقبلة".

وعن أحداث مباراة قمة الشباب بين الأهلى والزمالك بدورى الجمهورية مواليد 1999 أوضح: "اللوائح والنظام ليس له علاقة بالسن، لكن له علاقة بالقانون، التجاوز دائما مرفوض، لو تم تطبيق اللائحة على أى شخص يتجاوز، اعتقد الأمر لن يتكرر".

واستطرد سيد عبد الحفيظ: "لا يوجد فريق فى العالم يلعب هذا الكم من المباريات فى وقت قصير، هنا تجعلنا نعانى قبل مباراتنا الإفريقية فى ربع النهائي، سنلعب يوم 18 و21 و27 و30 إبريل، ثم 3 و6 و10 مايو، وبعد ذلك مباراتى ربع النهائى".

واستكمل: "مندهش من اتحاد الكرة، لأن الزمالك من حقه يطلع برة القاهرة لأنه يلعب مع حرس الحدود وهو نادى من الإسكندرية وأنا ذنبى إيه اطلع برة والنادى اللى هلاعبه من القاهرة".

واصل: "أنا هلعب يوم 6 مع الاتحاد فى الإسكندرية والزمالك هيلعب مع سموحة فى القاهرة وفين تكافؤ الفرص هنا ومباراة النصر لو كانت لعبت بعد مباراة المريخ".

وكشف: "اتحاد الكرة جابنا وقالنا بنجتمع معاكم عشان نسهل مهمتكم فى افريقيا وروحنا قلنا اقتراحات محدش طبقها وقالوا ده اللى عندنا وقلنا حاجة وعملوا حاجة تانية اتحدى لو فيه فريق فى العالم يلعب كل 3 أيام مباراة وكل الفرق مريحة وعندى كل 48 ساعة معسكر".