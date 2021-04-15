شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب النصر: قدمنا مباراة جيدة أمام بطل مصر وإفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نافع السعيد، مدرب فريق النصر، أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام بطل مصر وإفريقيا النادى الأهلى فى المباراة التى انتهت بفوز الأهلى 1/2 فى دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

وقال نافع السعيد خلال المؤتمر الصحفى للمباراة، إن الشكل الجيد الذى ظهر به النصر هو نتاج عمل سيد عيد، وأنه أكمل هذا العمل وقدمنا أداء جيد ولكن لم يحالفنا التوفيق فى النتيجة.

وأضاف نافع السعيد، أن فريق النصر مر بظروف صعبة الفترة الماضية، بعد قرار سيد عيد المدير الفنى بالاستقالة، قائلا إن مجلس إدارة النادى برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق متمسك بسيد عيد لأقصى درجة ولكن سيد عيد فضل الرحيل لحوض تجارب جدة كونة تلقى عروض أخرى.

وتابع قائلا: "نحن أبناء نادى النصر وسنظل فى خدمته فى أى وقت".