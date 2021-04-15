شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: فوز الأهلى على الزمالك بـ"المواجهات" قرار موجه من اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، أن قرار اتحاد الكرة باحتساب فوز الأهلى ببطولة مواليد 99 قرار موجه، خاصة أنهم يقولون فى اتحاد الكرة أنه تم اللجوء إلى المواجهات المباشرة.

وقال الغندور خلال برنامج "زملكاوى" الذى يذاع على قناة الزمالك: أقسم بالله أن القرار بفوز الأهلى موجه ضد الزمالك، مواجهات مباشرة إيه وإحنا بنلعب على ملعب الخصم مباراة من دور واحد.

وأضاف الغندور أنه عندما كان فى إحدى القنوات السابقة طلب من فريق الإعداد إحصائية بملاعب مباريات الأهلى والزمالك لقطاع الشباب وفقا لقرعة اتحاد الكرة فكانت المفاجأة أنه طوال 12 سنة متتالية تلعب المباراة على أرض الفريق المنافس وليس للزمالك.

واختتم الغندور قائلا إن هذه ليست المرة الأولى خاصة وأنه لا يوجد ميزان عدل قائلا: "مش أول مرة ومفيش ميزان عدل".

كان اتحاد الكرة قرر الاكتفاء بدورى من دور واحد ولم تعدل اللائحة واكتفت بلائحة أول الموسم والتى كانت تنص على أنه فى حالة تساوى فريقين فى عدد النقاط يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة.

وقرر اتحاد الكرة إقامة مباراة فاصلة بين القطبين يوم 20 أبريل الجارى لتحديد بطل دورى الجمهورية لتسود حالة من الترقب حول هذه المباراة التى بدأت تخطف الأنظار.