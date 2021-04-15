شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فوزي لتليفزيون الخليج 365: أجواء القمة سيطرت على فكر مدربى الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد فوزي، حارس مرمى الأهلي السابق، أن أجواء مباراة القمة المقرر لها الأحد المقبل سيطرت على عقول وتفكير الأجهزة الفنية للأهلى والزمالك خلال خوضهما مباراتى النصر والحدود في دور الـ32 من كأس مصر التي جمعتهما مساء الأربعاء.

وفاز الأهلى على النصر بهدفين مقابل هدف، بينما تغلب الزمالك على حرس الحدود بثلاثية مقابل هدف في المباراتين التى جمعتهما مساء الأربعاء في دور 32 كأس مصر.

وقال حارس مرمى الأهلي، خلال الاستديو التحليلي لـ"تليفزيون الخليج 365" الذي يقدمه عمر الأيوبي: "موسيمانى المدير الفني للاهلى جرب عددا كبيرا من اللاعبين ودفع بالصاعد أحمد نبيل كوكا وحقق مكاسب لكنه تعرض لصدمة الإصابة العنيفة لأكرم توفيق الذى أصيب، وسيغيب لأكثر من شهر ونصف عن الملاعب على أقل تقدير.. كما ظهر كارتيرون يفكر كثيرا فى لقاء القمة بالدفع بعدد كبير من اللاعبين وإراحة الأساسيين لدرجة أنه دفع بثلاثة شباب خلال زمن المباراة".

وقال فوزى إن عودة كهربا لتشكيلة الأهلى بعد فترة من الغياب تعد مكسبا، وكان واضحا روح اللاعب ودوره في صناعة فرص مؤثرة لزملائه، وسيكون له دور في مباراة القمة أمام الزمالك يوم الأحد المقبل.