شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: الزمالك حقق هدفه من مواجهة الحدود.. وجاهزون للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام حرس الحدود، مشددا على أن الزمالك حقق الهدف المطلوب بالفوز والصعود إلى دور الـ 16.

وأضاف "إمام"، بعد المباراة، أن اللاعبين يحاولون إسعاد الجماهير بالفوز في كل المواجهات التي يخوضونها خلال الفترة الحالية، ومباراة الأهلي ستكون قوية، وسنلعب من أجل الفوز فقط للحفاظ على صدارة بطولة الدوري الممتاز.

وتأهل فريق الزمالك إلى دور الـ 16 في كأس مصر بعد الفوز علي فريق حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد السويس في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وأحرز أهداف المباراة حسن يوسف لحرس الحدود في الدقيقة 8 بينما، أحرز أهداف الزمالك أوباما في الدقيقة 18 ومحمود علاء هدفين في الدقيقتين 51 و 69 من ركلتى جزاء.

من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، استئناف التدريبات الجماعية للفريق مساء غدٍ الخميس عقب الإفطار، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء في إطار استعداداته لمواجهة الأهلي ببطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة القمة امام الأهلى المقرر لها الأحد المقبل ضمن مباريات الدوري.