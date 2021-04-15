شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى: أشعة أكرم توفيق مطمئنة.. وفحص طبى للاعب غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، إن نتيجة أشعة أكرم توفيق لاعب الفريق جاءت مطمئنة للغاية، مضيفا أن نتيجة أشعة اللاعب أثبتت إصابته بكدمة قوية فقط فى الذراع، وأن حالته مطمئنة ولا تدعو للقلق.

وأوضح فى تصريحات له، أن أكرم سيخضع لفحص طبى غدًا الخميس للاطمئنان على حالته، وتحديد موقفه بشأن المشاركة فى التدريبات الجماعية، مشددًا على أن حالة اللاعب جيدة بعد أن جاءت نتيجة الأشعة مطمئنة للغاية.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إن التشخيص المبدئى لإصابة أكرم توفيق لاعب الفريق كدمة قوية فى الذراع.

وأضاف أن اللاعب توجه إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد الإسكندرية قبل نهاية الشوط الأول مباشرة من أجل إجراء أشعة للاطمئنان على حالته وتشخيصها بدقة، واتخاذ الخطوات الطبية الخاصة بالعلاج.