شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: طرد لاعب الحرس خدم الزمالك.. وعلى كارتيرون إبعاد اللاعبين عن الضغط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك الأسبق، أن طرد لاعب حرس الحدود فى مباراة الزمالك التى جمعت الفريقين بكأس مصر خدمت الفريق الأبيض خاصة أن الحرس كان متقدما على الزمالك بهدف.

وأضاف جعفر، خلال برنامج "زملكاوى"، أن مباريات الكأس لا تبحث عن الأداء بل الفوز للتأهل للمباراة التالية وهو ما تحقق، المباراة التالية أمام الأهلى يوم 18 أبريل تحتاج إلى تركيز فى الأداء وطريقة اللعب، وقراءة لاعبى الأهلى وتشكيل الفريق الأحمر وإبعاد اللاعبين عن الضغط خلال التدريبات قبل المباراة.

وأشار إلى أن الزمالك انتفض بعد هدف الحدود لأنه لم يعط المباراة أهمية فى البداية، قائلا: "مكنش مدى الماتش أهمية فى الأول"، مضيفا أن حرس الحدود كان متماسكا ويدافع فله كل التقدير لأن أى فريق كان من الممكن أن ينهار أمام الزمالك، لكن الأبيض حقق ما يريده ووصل إلى هدفه متابعا: "أخد اللى عاوزه وحقق الهدف من الماتش".

وفاز الزمالك على حرس الحدود بثلاثية مقابل هدف فى دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.