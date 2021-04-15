شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: سنخوض القمة بحكام مصريين ولن ننسحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو الدرديرى، المتحدث الرسمى باسم نادى الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء ما زالت معترضة على قرار اتحاد الكرة المصرى بتعيين حكام مصريين لإدارة مباراة القمة أمام الأهلى، المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأضاف الدرديرى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الزمالك ما زال معترضًا ورافضًا قرار الجبلاية بتعيين حكام مصريين لإدارة القمة، لافتًا إلى أن تلك المواجهات يُديرها حكام أجانب منذ أكثر من 20 عامًا.

وتابع المتحدث باسم الزمالك أنه يُحذر اتحاد الكرة من عواقب قرار الاعتماد على حكام مصريين لإدارة مباراة الأهلى والزمالك، موضحًا أن هذا القرار ليس فى صالح التحكيم المصرى.

وقال إن الزمالك يثق فى نزاهة الحكام المصريين، إلا أن الضغط الجماهير سيزيد من حساسية أى قرار يتم اتخاذه فى تلك المباراة، مؤكدًا أن الفارس الأبيض لن ينسحب وسيخوض المباراة فى حالة إصرار اتحاد الكرة على الاستعانة بحكام مصريين.

وقرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، استئناف التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الخميس عقب الإفطار، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء فى إطار استعداداته لمواجهة الأهلى ببطولة الدورى الممتاز.

وتأهل فريق الزمالك، إلى دور الـ 16 فى كأس مصر بعد الفوز على فريق حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما أمس الأربعاء على ملعب ستاد السويس فى دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وأحرز أهداف المباراة حسن يوسف لحرس الحدود فى الدقيقة 8، بينما أحرز أهداف الزمالك أوباما فى الدقيقة 18 ومحمود علاء هدفين فى الدقيقتين 51 و69 من ركلتى جزاء.