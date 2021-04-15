شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: مندهش من خوض مباراة النصر بالإسكندرية وعدم النظر لطلب خوضها بعد لقاء المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، أن لاعبى الفريق حققوا المطلوب منهم فى مباراة اليوم أمام النصر بالفوز والتأهل لدور الـ16 فى بطولة كأس مصر.

وقال عبد الحفيظ، إن المباراة شهدت ظهور عناصر كثيرة غائبة منذ فترة سواء للإصابة أو لضغط المباريات الذى لم يتح لهم المشاركة من قبل.

وأكد عبد الحفيظ، أن مثل هذه المباريات تشهد منح الفرص للاعبين وعليهم استغلالها بأفضل شكل لإثبات أحقيتهم أمام الجهاز الفنى بالمنافسة والمشاركة مع الفريق بشكل أساسى.

وأبدى مدير الكرة بالأهلى دهشته من خوض لقاء النصر اليوم فى كأس مصر على استاد الإسكندرية، على الرغم من أن الأهلى يخوض مبارياته فى ملعبه بالسلام، كما يخوض النصر مواجهاته فى استاد القاهرة، وكان من الممكن أن يلعب الفريقان على ملعب محايد فى القاهرة بدلا من السفر إلى الإسكندرية.

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته بالتساؤل، عن سبب تحديد اليوم موعدًا لخوض مباراة النصر، على الرغم من وجود اجتماع تنسيقى مع لجنة المسابقات باتحاد الكرة لسماع اقتراحات الأندية بشأن جدول المسابقات، ورغم أن النادى الأهلى أبدى رغبته فى خوض مباراة النصر أثناء الفترة الفاصلة ما بين مباراتى المريخ وسيمبا التنزانى فى دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، وهو الطلب الذى لم يُنظر إليه من الأساس.