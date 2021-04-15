شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: حاولنا بكل الطرق فصل لاعبى الزمالك عن أجواء القمة قبل الحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن الفوز الذي حققه الفريق على حرس الحدود يعد مهما، خاصة أن الجميع كان في حالة تركيز كبيرة، مشددا على أن النتيجة مرضية في ظل غياب العديد من اللاعبين المؤثرين بالفريق.

وأضاف نبيه بعد المباراة: "الجهاز الفني قام بإشراك أكثر من لاعب كان بعيدا عن المباريات خلال الفترة الماضية، وحاولنا بكل الطرق فصل الفريق عن مباراة القمة والأجواء الحالية".

كما أشار مدرب الزمالك إلى أن اللاعبين جاهزون على المستوى البدني للفترة المقبلة، موضحا أن الجهاز الفني يحاول بقدر الإمكان منح الشباب فرصة للمشاركة خلال الفترة المقبلة.

وعن عودة أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ومحمود جنش وعبد الله جمعة وطارق حامد، في لقاء الأهلي شدد نبيه على أن عودتهم مهمة وستكون إضافة قوية للزمالك.

وتأهل فريق الزمالك، إلى دور الـ 16 فى كأس مصر بعد الفوز على فريق حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما أمس الأربعاء على ملعب استاد السويس فى دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وأحرز أهداف المباراة حسن يوسف لحرس الحدود فى الدقيقة 8، بينما أحرز أهداف الزمالك أوباما فى الدقيقة 18 ومحمود علاء هدفين فى الدقيقتين 51 و69 من ركلتى جزاء.