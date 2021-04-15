شكرا لقرائتكم خبر عن رجب بكار يظهر بـ"الجلابية" فى مسقط رأسه بالمنيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر رجب بكار، ظهير أيسر فريق سيراميكا، مرتديا "جلابية" خلال تواجده بمسقط رأسه بمدينة المنيا خلال تواجده مع أسرته في ثانى أيام شهر رمضان الكريم، خلال الإجازة التى منحها الجهاز الفنى للاعبين لمدة 48 ساعة.

على جانب آخر، حقق فريق سيراميكا الفوز على القناة، بهدف دون رد، في المباراة الودية بالقاهرة، حيث قدم الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء مباراة قوية على مدار شوطى اللقاء.

سيطر سيراميكا على مجريات الأحداث، وأشرك هيثم شعبان المدير الفني للفريق عدد كبير من اللاعبين لمنحهم فرصة المشاركة استعدادا لمواجهة المقاصة المقبلة.

ظهر لاعبو سيراميكا بشكل مميز، ونجح أحمد غنيم مهاجم الفريق، في تسجيل هدف اللقاء الوحيد فى الدقيقة 13 من الشوط الأول، من كرة عرضية عن الطريق الغاني وينفول كوبيناه.

ويستعد سيراميكا لمواجهة مصر المقاصة يوم 20 أبريل الجاري، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.