شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى: أغلقنا صفحة النصر ونستعد للقمة ونتمنى تعافى المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر سامى قمصان، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، عن سعادته بالفوز الذى حققه الفريق اليوم بهدفين مقابل هدف على حساب النصر، فى الدور التمهيدى لبطولة كأس مصر، مشيرًا إلى أن الفريق نجح فى قطع خطوة مهمة فى رحلة الدفاع عن لقبه.

وأضاف قمصان، أن الجهاز الفنى منح الفرصة لعدد من العناصر التى لا تشارك باستمرار فى التشكيل الرئيسى، ونجحوا فى تقديم أداء جيد بالإضافة إلى عدد من العناصر الشابة، فى ظل حاجة الفريق إلى جميع العناصر فى الفترة المقبلة.

وأكد قمصان، أن الجهاز الفنى للأهلى أغلق صفحة النصر سريعًا من أجل الاستعداد بقوة لمباراة القمة أمام الزمالك، المقرر لها الأحد المقبل، فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري.

واختتم قمصان تصريحاته، معربًا عن أمله فى تعافى قائمة المصابين خلال الفترة المقبلة، التى يخوض خلالها الفريق مباراة كل 72 ساعة، بسبب جدول المباريات المضغوط.