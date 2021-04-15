شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يخضع اليوم لفحص طبى بعد شعوره بألم فى العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، إن وليد سليمان لاعب الفريق شعر بألم فى العضلة الخلفية، وعلى أثره تم استبداله فى الشوط الثانى من مباراة النصر.

وأضاف أبو عبلة، أن وليد سليمان سيخضع لفحص طبى اليوم الخميس من أجل الاطمئنان على حالته.

وسجل وليد سليمان الهدف الأول فى مباراة النصر، التى حسمها الأهلى بهدفين مقابل هدف وحيد، فى اللقاء الذى أقيم على استاد الإسكندرية مساء أمس الأربعاء، فى إطار منافسات دور الـ32 من مباريات كأس مصر.

وصعد فريق الأهلى إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد الفوز النصر بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وصعد الأهلى لملاقاة إنبى فى دور الـ16 فى المباراة التى شهدت مشاركة الفريق الأحمر بمجموعة من اللاعبين البدلاء.