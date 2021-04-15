توفيق يتحدث عن.. ملابس الأهلي الجديدة.. لاعب بيراميدز.. والتجديد للرباعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي أن الملابس الجديدة التي يتم الاتفاق عليها حاليًا تتعلق بالموسم الجديد، موضحًا أنهم لم يتفاوضوا مع إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، ويعملون على تجديد عقود رباعي الفريق.

وقال أمير توفيق في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "الملابس الجديدة للفريق ستكون للموسم المقبل، وسيتم تغيير الألوان الخاصة بالقميص الثاني والثالث لكن لا يمكن أن نكشف عنهم في الوقت الحالي".

وتابع: "تم اعتماد المتجر الإلكتروني منذ عدة أيام، والتوجه نحو البيع الإلكتروني مؤخرًا منتشر حول العالم، وهو له ميزة أنه سيعمل على مستوى العالم بالكامل وليس مصر فقط".

وتحدث عن صفقات الموسم الجديد، قائلًا: "لم ننتهي من صفقات الموسم المقبل، لكننا نعلم ماذا نحتاج في الموسم المقبل، ونعمل بالفعل قبل موسم الانتقالات بفترة كبيرة، ونتمنى أن تتم بشكل سليم".

ونفى تمامًا ما تم تداوله في الفترة الماضية حول التعاقد مع لاعب شاب من بيراميدز، قائلًا :"لا يوجد أي شيء يتعلق بإبراهيم عادل لاعب بيراميدز".

وانتقل للحديث عن تجديد عقود عناصر الفريق: "نحن نعمل على تجديد لرباعي الأهلي (علي معلول، عمرو السولية، جونيور أجايى، ورامي ربيعة) في الفترة المقبلة ونسير في هذا الاتجاه".

وأضاف :"لدينا مجموعة من اللاعبين المعارين على مستوى جيد، وسيكون لدينا 2 أو 3 لاعبين منهم في الفريق الموسم المقبل".