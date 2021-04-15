طبيب الزمالك يؤكد جاهزية جميع اللاعبين لمباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد أسامة طبيب نادي الزمالك، أن جميع لاعبي فريق القلعة البيضاء، جاهزين للمشاركة في لقاء القمة أمام النادي الأهلي.

ويلتقي الزمالك بغريمه التقليدي الأهلي، يوم الأحد المقبل، في لقاء القمة المؤجل من الأسبوع الرابع في دوري WE المصري.

وقال أسامة في تصريحات لقناة الزمالك: "جميع اللاعبين جاهزين لمباراة الأهلي، عبد الله جمعة كان يعاني من إصابة في العضلة الضامة وهو في المرحلة الاخيرة من التعافي ومن المحتمل أن يكون متواجدا خلال المباراة القادمة".

وأضاف طبيب الزمالك: "لا يوجد أي مشاكل طبية في الفريق، اللاعبين غابوا بقرار فني من كارتيرون".

واختتم أسامة تصريحاته: "هناك ضغط في المباريات ووضعنا نظام معين للاعبين، وسنهتم بالقيام باستشفاء اللاعبين وليس لدينا خيارات كثيرة، وليس لدينا رفاهية الاختيار".