الأهلي: لن نفاوض لاعبي الزمالك ولو مجانًا.. ونمتلك حارسين للمستقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي أنهم لا يفكرون في دعم مركز حراس المرمى، قائلًا أنهم لا يفكرون على الإطلاق في التعاقد مع أي لاعب من الزمالك حتى لو متاح مجانًا.

وقال توفيق في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "بنسبة مليون في المئة لم نطلب التعاقد مع حارس مرمى جديد، والعالم بالكامل يعمل بـ2 حراس مرمى كبار و2 صغار، ولا يوجد فريق كبير في العالم يضم 3 حراس كبار".

وتابع: "(محمد) الشناوي و(علي) لطفي يقدمان مستوى طيب، وفي الوقت الحالي مصطفى شوبير و(حمزة) علاء جيدان وما يصلنا من ميشيل يانكون (مدرب حراس المرمى) والجهاز الفني أن هذا الثنائي يمثل المستقبل للنادي الأهلي".

وانتقل للحديث عن التفاوض مع أي عناصر من الزمالك، قائلًا: "نلتزم بما أعلناه من قبل بخصوص لاعبي الزمالك، إدارة الزمالك قالت أن هذا الأمر يساعدهم في التجديد للاعبين".

وأضاف: "وبالتالي كل كلام يقال حول التفاوض مع لاعبي الزمالك غير صحيح، وحتى إن كان اللاعب متاح مجانًا لن نتفاوض معه".