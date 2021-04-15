الأهلي: لا يوجد قلق بشأن إصابة أكرم توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد أحمد أبوعبلة طبيب النادي الأهلي، أن إصابة لاعب وسط الفريق أكرم توفيق، لا تدعو للقلق.

وغادر أكرم توفيق مباراة الأهلي والنصر في دور الـ32 لمسابقة كأس مصر مبكراً بسبب الإصابة.

وتأهل الأهلي لدور الـ16 بعدما تجاوز النصر بالفوز 2-1 في ملعب استاد الإسكندرية.

وقال أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي في تصريحات رسمية "نتيجة أشعة أكرم توفيق لاعب الفريق جاءت مطمئنة للغاية".

وتابع "أشعة اللاعب أثبتت إصابته بكدمة قوية فقط في الذراع، وأن حالته مطمئنة ولا تدعو للقلق".

واستمر " أكرم سيخضع لفحص طبي الخميس للاطمئنان على حالته وتحديد موقفه بشأن المشاركة في التدريبات الجماعية، حالة اللاعب جيدة بعد أن جاءت نتيجة الأشعة مطمئنة".

ومن جانبه قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي لقناة النادي "الحمد لله، لا يوجد أي كسر أو شرخ في يد أو كتف أكرم توفيق".