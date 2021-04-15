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كلوب: خسرنا التأهل في مدريد.. وصلاح كان ينهي الفرص "بعيون مغمضة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ، أن محمد صلاح لاعب الفريق، كان ينهي الفرص التي تأتي له بعيون مغمضة، مشيراً إلى أن فريقه خسر التأهل في مدريد.

وأقصى نظيره ليفربول من بطولة ، بعد خسارته في إجمالي مجموع اللقائين بنتيجة (3-1).

وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة: "الأداء بشكل عام كان جيدًا، لم نخسر التأهل الليلة لقد خسرناه في مدريد".

وأضاف: "كان الأمر غير مريح لمدريد، كنا عدوانيين، وكانت لدينا فرص هائلة في بداية المباراة، أنت تستغل واحدة منها وتفتح معك الامور".

وتابع المدرب الألماني: "ضعف إنهاء الفرص هي مشكلتنا هذا العام، يجب أن نأخذ هذا بعين الاعتبار، نحن نعرف كم مرة أنهى صلاح هذه الفرص بعيون مغمضة، في نفس اللحظة لم يفعل هذا الشي نفس الشيء مع فيرمينو".

واختتم كلوب تصريحاته: "نركز الآن على وعلينا ذلك، نحن رأينا الجدول، ونحن نعرف النقاط، إذا كنا نريد ذلك، علينا أن نلعب كرة قدم جيدة حقاً".

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محمد ايمن

محمد ايمن

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