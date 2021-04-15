طبيب الأهلي يكشف طبيعة إصابة وليد سليمان أمام النصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، أن وليد سليمان صانع ألعاب الفريق، شعر بألم في العضلة الخلفية خلال مواجهة النصر بدور الـ32 بالكأس.

وحقق الأهلي الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتأهل لمواجهة إنبي في دور الـ16 للكأس.

وأوضح أبو عبلة في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، أن سليمان سيخضع لفحص طبي يوم الخميس، من أجل الاطمئنان على حالته.

واُستبدل وليد سليمان خلال الشوط الثاني من المباراة بعد تعرضه للإصابة، بعدما سجل الهدف الأول للفريق في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل، في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع للدوري.