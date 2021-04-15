مدرب الأهلي: الإصابات تؤثر علينا.. والقادم يحتاج لمزيد من التركيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للنادي الأهلي، أن الإصابات تؤثر على شكل الفريق.

وتأهل الأهلي لدور الـ16 لمسابقة كأس مصر بعد الفوز 2-1 أمام النصر في دور الـ32.

وقال قمصان في تصريحات لقناة الأهلي بعد المباراة "قدمنا مباراة مميزة، هناك عدد من اللاعبين شارك لأول مرة منذ فترة، بالطبع لم يكن هناك تجانس كبير، لكن حققنا الهدف من المباراة".

وتابع "لدينا مباراة هامة أمام الزمالك، نتمنى أن يحالفنا التوفيق".

واستمر "كان من المهم أن يدخل عدد من اللاعبين في أجواء المباريات ويتم تجهيزهم، كوكا يشارك في مركز المدافع الأيسر لأول مرة منذ فترة وقدم مستوى مميز".

وأضاف "حققنا العديد من المكاسب أمام النصر، لكن الخبر غير الجيد كان إصابة أكرم توفيق، لاعب مهم ونحن في حاجة له بسبب كثرة الإصابات في هذا المركز".

وشدد "بالطبع الإصابات تؤثر على شكل الفريق داخل الملعب ونتمنى عودة المصابين في أقرب وقت".

واختتم "القادم أصعب بالتأكيد، هناك ضغط مباريات بداية من مواجهة الزمالك، يجب أن يكون هناك تركيز وتصميم من أجل تحقيق نتائج جيدة تساعد الفريق في مشواره".