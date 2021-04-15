يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو ملخص مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري ابطال اوروبا، ضمن أهم مباريات اليوم الأربعاء 14-4-2021، لحساب إياب دور ربع النهائي.

حسم ريال مدريد تأهله إلى نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، من معقل ليفربول “آنفيلد روود”، مساء اليوم الأربعاء، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي (0-0)، في إياب دور الثمانية.

وانطلقت صافرة البداية من الحكم الهولندي “بيورن كويبرز” في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

ضغط ليفربول بقوة على ريال مدريد منذ البداية، وأضاع محمد صلاح فرصة هدف محقق في الدقيقة الثالثة بعدما مرر له ساديو ماني كرة وضعته في مواجهة المرمى ليسدد النجم المصري كرة في منتصف المرمى تصدى لها تيبو كورتوا.

وظهر ريال مدريد هجوميًا، في الدقيقة التاسعة، حيث حاول لوكا مودريتش تسديد كرة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالمدافع أوزان كاباك وخرجت إلى الركنية.

ورد ليفربول بهجمة خطيرة في الدقيقة (11)، عن طريق جيمس ميلنر الذي سدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى تصدى لها تيبو كورتوا ببراعة.

وحرم القائم ريال مدريد من افتتاح التسجيل بعد هجمة مرتدة سريعة عند الدقيقة (21)، قادها كريم بنزيمة الذي دخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى وتلاعب بأوزان كاباك وفيليبس قبل أن يحاول التمرير إلى فينيسيوس جونيور لترتطم في قدم المدافع وتتحول في المرمى.

وتراجع ليفربول إلى مناطقه الدفاعية من الدقيقة (25)، وحتى الدقيقة (35)، تاركًا الاستحواذ إلى ريال مدريد الذي لم يصنع أي فرصة خطيرة في تلك الفترة.

وعاد بعدها ليفربول ليمارس ضغطه المعتاد، وكادت عرضية ألكسندر أرنولد تخدع تيبو كورتوا في الدقيقة (38)، بعدما مرت من ساديو ماني بشكل غريب لتخرج إلى ضربة مرمى.

وأضاع جورجينو فينالدوم فرصة سانحة للتسجيل لفريق ليفربول بتسديدة غريبة علت المرمى في الدقيقة (42)، بعد مجهود فردي رائع من ألكسندر أرنولد، لينتهي بعدها الشوط الأول بالتعادل السلبي (0-0).

وحافظ ليفربول على الريتم الذي أنهى به الشوط الأول في بداية الشوط الثاني، وكان روبرتو فيرمينو قريب للغاية من افتتاح التسجيل في الدقيقة (47)، لولا تألق كورتوا الذي تصدى لتسديدة البرازيلي من داخل منطقة الست ياردات.

وجاءت المحاولة الهجومية الأولى لريال مدريد في هذا الشوط عند الدقيقة (54)، حيث أخترق فيرلاند ميندي منطقة جزاء ليفربول من الجهة اليسرى بمجهود فردي رائع قبل أن يرسل كرة عرضية أبعدها الدفاع من أمام بنزيمة.

وحاول روبرتو فيرمينو تهديد مرمى ريال مدريد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكنها علت المرمى بكثير في الدقيقة (56).

وأجرى يورجن كلوب تبديلان دفعة واحدة في الدقيقة (60)، بخروج جيمس ميلنر وأوزان كاباك، ودخل تياجو ألكانتارا وديوجو جوتا.

وحرم أليسون بيكر ريال مدريد من هدف محقق بعد هجمة مزدوجة، حيث تصدى لإنفراد تام من فينيسيوس جونيور، قبل أن يتابعها بإبعاد جديد من أمام كريم بنزيمة عند الدقيقة (66).

وشن ديوجو جوتا محاولة هجومية خطيرة لليفربول في الدقيقة (70)، بإختراق لمنطقة جزاء ريال مدريد من جهة اليسار أنهاها بتسديدة مرت في الشباك الجانبية لمرمى الحارس تيبو كورتوا.

وقرر زيدان إقحام ألفارو أودريوزولا وردريجو جوس على حساب توني كروس وفينسيوس جونيور في أولى تغييرات ريال مدريد عند الدقيقة (72).

وتراجع بعدها ريال مدريد بشكلٍ كامل إلى وسط الملعب الدفاعي للفريق لغلق المساحات أمام لاعبي ليفربول مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

وحل شيردان شاكيري بديلًا لروبرتو فيرمينو، كما ترك ساديو ماني مكانه لأليكس تشامبرلين في الدقيقة (82)، في المقابل أجرى ريال مدريد التبديل الثالث بخروج ماركو أسينسيو ودخول إيسكو، ولكن لم يتغير شيء على مستوى الاداء.

وظل ريال مدريد صامدًا أمام محاولات ليفربول المتنوعة، ليطلق الحكم الهولندي “بيورن كويبرز” صافرة نهاية المباراة بنتيجة (0-0)، ليتأهل النادي الملكي إلى نصف النهائي لملاقاة تشيلسي مستفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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