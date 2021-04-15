نتيجة مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس مصر «الضربات الثابتة تنصف الأبيض»

تعرف على نتيجة مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس مصر، لحساب دور الـ 32، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم الاربعاء 14 أبريل 2021.

قلب الزمالك تأخره أمام حرس الحدود ليحقق فوزًا مثيرًا بنتيجة (3-1)، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب السويس الجديد في دور الـ32 من كأس مصر.

وانطلقت صافرة بداية المباراة من الحكم المصري “عمرو رمضان”، في تمام الساعة 19:30 بتوقيت جرينيتش، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية.

وخطف حسن يوسف هدف التقدم لفريق حرس الحدود في الدقيقة التاسعة، بعدما روض كرة خارج منطقة الجزاء ثم سددها أرضية مرت من محمد أبو جبل لتسكن شباكه.

وتلقى حرس الحدود صدمة قوية في الدقيقة (17)، بطرد لاعبه أحمد قطاوي الذي تحصل على البطاقة حمراء إثر عرقلته لمهاجم الزمالك من خارج منطقة الجزاء ليحرمه من فرصة تسجيل هدف التعادل.

ورغم ذلك، سجل يوسف أوباما هدف التعادل لفريق الزمالك من نفس الكرة، حيث تولى تنفيذ الضربة الحرة المباشرة، وسددها من أعلى حائط السد ليكتفي الحارس بمشاهدتها وهي تسكن شباكه في الدقيقة (19).

وهدد شيكابالا مرمى حرس الحدود في الدقيقة (36)، بعدما استلم تمريرة من فرجاني ساسي على الجهة اليمنى ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة علت المرمى.

وواصل شيكابالا محاولاته من الجهة اليمنى وهذه المرة أرسل عرضية في الدقيقة (42) أبعدها الحارس بقبضة يده لتصل إلى حميد أحداد الذي سددها لترتد من أقدام المدافعين، ومرت باقي الدقائق دون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي (1-1).

وفي الشوط الثاني احتسب الحكم ضربة جزاء لنادي الزمالك في الدقيقة (49)، بعد إعاقة من مدافع حرس الحدود على حميد أحداد، سجل منها محمود علاء هدف التقدم للفارس الأبيض في الدقيقة (51).

وتحصل إسلام جابر على ضربة جزاء ثانية لفريق الزمالك، أنبرى لها المدافع محمود علاء بنجاح ليسجل الهدف الشخصي الثاني، والثالث لفريقه في الدقيقة (68)، ومرت باقي الدقائق دون هجمات خطيرة على كلا المرميين لتنتهي المباراة بفوز الفارس الأبيض على حرس الحدود بنتيجة (3-1).

وسيضرب نادي الزمالك موعدًا مع فريق الإسماعيلي في دور الـ16، بينما ودع حرس الحدود المسابقة التي حققها مرتين أعوام 2008 و2009.