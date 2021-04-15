نتيجة مباراة الأهلي والنصر في كأس مصر «البطل يفلت من مفاجأة صادمة»

تعرف على نتيجة مباراة الأهلي والنصر في كأس مصر، لحساب دور الـ 32، والتي أقيمت مساء اليوم الاربعاء 14 أبريل 2021 (الثاني من شهر رمضان)، واستضافها ملعب الاسكندرية.

أفلت الاهلي – حامل لقب كأس مصر – من مفاجأة صادمة أمام ضيفه النصر، بعدما حقق الفوز عليه بشق الأنفس بهدفين دون رد.

وشهدت المباراة مفاجأة كبيرة حين صمد فريق النصر الذي يلعب فى دوري الدرجة الثانية على مدار الـ 45 دقيقة الأولى من اللقاء حتي استقبلت شباكه هدفًا متأخرًا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الاهلي بهدف دون رد جاء فى اللحظات الاخيرة من عن طريق لاعب الوسط المخضرم “وليد سليمان” العائد للمشاركة في التشكيل الأساسي للأهلي بعد غياب طويل.

وخلال الشوط الثاني استطاع فريق النصر إدراك هدف التعديل عند الدقيقة 54 من هجمة مرتدة وبكرة عرضية من الرواق الأيمن حولها اللاعب “أحمد الصعيدي” بقدمه من لمسة واحدة في شباك الحارس البديل للأهلي اليوم “على لطفي”.

واستمر التعادل الإيجابي 1/1 حتى الدقائق العشر الأخيرة من المباراة التي لعبت على ملعب الاسكندرية الدولي.

وفى الدقيقة 83 سجل الاهلي الهدف الثاني عبر البديل “والتر بواليا” بعد كرة حائرة داخل منطقة الجزاء، خطفها ثم سددها قوية فى شباك الحارس أحمد جمال، لتنتهي المباراة بنتيجة 1/2، ويحقق الأهلي التأهل بالتزامن مع تأهل الزمالك على حساب حرس الحدود بنتيجة 1/3.

جدير بالذكر ان مباراة الأهلي والنصر قد تأجلت من يوم 19 فبراير الماضي بسبب انشغال المارد الأحمر بمبارياته في بطولتي كأس العالم للأندية في قطر، ودور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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وترشح نادي النصر إلى دور الـ 32 من كأس مصر بعد أن خاض ثلاث مراحل تمهيدية، بدأها بفوز صعب على فريق الشمس القاهري بهدف دون رد، قبل أن يتجاوزه الدورين التمهيدي الثالث والرابع، بهزيمة فريق مستقبل وطن 2/3 ثم فريق “شبان بدواى” بنتيجة 5/صفر، يوم 5 فبراير الماضي.

وكانت مباراة اليوم بمثابة البروفة الأخيرة بالنسبة للنادي الأهلي قبل مواجهة الزمالك المنتظرة يوم الأحد المقبل الموافق 18 أبريل 2021 في قمة الكرة المصرية بمسابقة الدوري، والمؤجلة منذ الجولة الرابعة.

واستهل الأهلي مسيرته في كأس مصر هذا الموسم من دور الـ 32، بعدما تُوج بلقب البطولة في الموسم الماضي 2020/2019، بفارق ركلات الجزاء الترجيحية على حساب نادي طلائع الجيش، بعد التعادل الإيجابي 1/1 في الوقت الأصلي للقاء.