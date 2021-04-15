نتيجة مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في دوري ابطال اوروبا «محرز يُنقذ جوارديولا»

تعرف على نتيجة مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في إياب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، والذي استضافه ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن مباريات اليوم الاربعاء 14 أبريل 2021.

انتهى الشوط الأول من المباراة بنتيجة 1/صفر لصالح بوروسيا دورتموند في مفاجأة غير متوقعة، لتضع هذه النتيجة الفريق الأصفر في نصف النهائي، بموجب هدف اعتباري كان قد سجله ماركو رويس في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

وجاء هدف دورتموند بتسديدة مقوسة جميلة بباطن القدم من لاعب الوسط الانجليزي اليافع “جودي بيلينجهام” بعد استغلال ناجح منه لتشتيت خاطيء من مدافعي مانشستر سيتي لكرة عرضية مررها هالاند داخل المنطقة.

وانضم جودي بيلينجهام لصفوف دورتموند خلال الميركاتو الصيفي 2020 بمبلغ ضخم تجاوز الـ25 مليون يورو، من نادي بيرمنجهام سيتي القابع في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية.

لكن مع مطلع الشوط الثاتي تبدلت الأمور، ولم يعد لهدف بيلينجهام قيمة بسبب هفوة فادحة من إيميري تشان – لاعب ليفربول ويوفنتوس الأسبق-.

واحتسب الحكم الإسباني “ديل سيرو” ركلة جزاء صحيحة ضد لاعب الوسط الدولي الألماني إيميري تشان بداعي لمس الكرة باليد اليسرى داخل صندوق العمليات، في محاولة منه لمنع عرضية أرسلها فيل فودين بالقدم اليمنى من الجهة اليسرى.

ونفذ النجم الجزائري “رياض محرز” ركلة الجزاء بشكل صحيح في الدقيقة 55، بوضعها على أقصى يسار حارس المرمى الذي طار عليها دون جدوى بسبب القوة الكبيرة التي تمتعت بها التسديدة.

وقبل 15 دقيقة من نهاية المباراة، سجل النجم الإنجليزي الواعد “فيل فودين” الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي بتسديدة يسارية قوية من حوالي 20 ياردة، عانقت الزاوية السفلية اليسرى لحارس مرمى بوروسيا دورتموند.

وكان رياض محرز وراء الهدف الثاني، عندما رفض إرسال كرة عرضية من الركلة الركنية، مفضلاً تمريرها إلى برناردو سيلفا الذي مررها بدوره نحو فيل فودين المتواجد على حدود منطقة الجزاء، والذي تسلم ثم مهد لنفسه على القدم اليسرى ليطلق تصويبة لا تصد ولا ترد.

ويُعد هذا الهدف الـ 13 لفيل فودين مع مانشستر سيتي هذا الموسم، والهدف الثاني على التوالي في دوري أبطال أوروبا، يحث سجل هدف فوز السيتي أمام دورتموند في الدقيقة 90 بمباراة الذهاب.

وتأهل مانشستر سيتي بعد هذا الفوز إلى نصف النهائي لمواجهة باريس سان جيرمان ، وصيف النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، والمتأهل على حساب بايرن ميونخ في ربع النهائي بموجب هدف اعتباري بعد التعادل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3/3.