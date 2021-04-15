بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا «يلا شوت»

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا، ضمن أهم مباريات اليوم الأربعاء 14-4-2021، لحساب إياب دور ربع النهائي.

يمتلك ليفربول تاريخًا كبيرًا من تحقيق المعجزات، ولعل أقربها، عندما تغلب على برشلونة بنتيجة (4-0) هنا في ملعب آنفيلد روود في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا 2018/2019، وذلك بعد الخسارة بثلاثية نظيفة على ملعب الكامب نو.

ولكن ستكون مواجهة ليفربول لفريق ريال مدريد اليوم، والتي تحمل في طياتها ما مجموعه 19 لقبًا في دوري أبطال أوروبا، أكثر تعقيدًا بسبب غياب الجماهير التي لعبت دورًا كبيرًا في ريمونتادا برشلونة.

وسيتواصل غياب القائد “جوردان هندرسون” عن ليفربول في موقعة ريال مدريد الليلة بسبب الإصابة، بالإضافة إلى “جو جوميز، جويل ماتيب، وفيرجيل فان دايك”.

على الجهة المقابلة، يدخل ريال مدريد المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه بنتيجة (2-1) في الكلاسيكو أمام برشلونة بداية الأسبوع الجاري، مما أدى إلى تمديد مسيرته الخالية من الهزائم إلى 13 مباراة، ومنحهم الفوز الخامس على التوالي.

وفي الوقت ذاته، يتوجب على زين الدين زيدان توخي الحذر أمام ليفربول، بسبب الإجهاد الذي أثر بشكلٍ كبير على اداء لاعبيه أمام برشلونة، خاصة في الشوط الثاني.

ويغيب عن ريال مدريد اليوم، “سيرخيو راموس، رافائيل فاران، إيدين هازارد، وداني كارفاخال”، وانضم إليهم مؤخرًا لوكاس فاسكيز بعد تعرضه للإصابة أمام برشلونة.

وتنقل مباراة ريال مدريد وليفربول على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية.

ويدير مباراة ريال مدريد وليفربول الحكم الهولندي “بيورن كويبرز”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت الإمارات.

مباريات اليوم في دوري الابطال

بوروسيا دورتموند – مانشستر سيتي (الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش) – ملعب سيجنال إيدونا بارك.

ليفربول 0-0 ريال مدريد

ملعب آنفيلد روود (مدينة ليفربول – إنجلترا)

دوري أبطال أوروبا (إياب دور الـ 8)

مجموع الذهاب والإياب (ريال مدريد 3-1 ليفربول)

انتهت

تشكيلة ليفربول اليوم: أليسون بيكر – أندرو روبرتسون – كاباك – فيليبس – ألكسندر آرنولد – جيمس ميلنر – فابينيو – فينالدوم – ساديو ماني – محمد صلاح – روبرتو فيرمينو.

تشكيلة ريال مدريد اليوم: كورتوا – فيرلان ميندي – ناتشو فيرنانديز – إيدير ميليتاو – فيدي فالفيردي – توني كروس – كارلوس كاسيميرو – لوكا مودريتش – ماركو أسينسيو – فينسيوس جونيور – كريم بنزيمة.

الشوط الأول

1″ صافرة بداية اللقاء..

3″ أوووووووووووووه…محمد صلاح يهدر فرصة مؤكدة لتسجيل هدف السبق لصالح ليفربول. تسديدته كانت ضعيفة جدا من داخل منطقة الجزاء، ليسهل مأمورية التصدي على الحارس كورتوا.

11″ فررررررصة!! جيمس ميلنر يسدد كرة قوية من خارج المنطقة ذهبت على أقصى يسار تيبو كورتوا الذي تصدى لها بأعجوبة ليحولها إلى ركنية.

15″ بداية ممتازة وخطيرة من ليفربول، لكن الأفضلية تتحول الآن لصالح ريال مدريد..

20″ أفضلية ليفربول لم تستمر، والأفضلية لصالح ريال مدريد على عكس المتوقع!!

25″ بطاقة صفراء للاعب وسط ريال مدريد كارلوس كاسيميرو ..

للاعب وسط ريال مدريد كارلوس كاسيميرو .. 25″ بطاقة صفراء لمدافع ليفربول اندرو روبرتسون.

لمدافع ليفربول اندرو روبرتسون. 30″ ريال مدريد الأخطر باختراقات كريم بنزيمة وتحركات ميندي وفينسيوس جونيور على الطرف الأيسر..

30″ دفاع ليفربول يخوف في وجود كاباك وفيليبس..

41″ كوووورة…..خطيرة جدا للنجم المصري محمد صلاح الذي يسدد كرة رائعة بعد حصوله على تمريرة من ساديو ماني داخل منطقة الجزاء لكن اكلرة تمر فوق العارضة بقليل..

45″ فيناااااالدوم…فرصة أخرى مؤكدة تضيع من فينالدوم الذي سدد بطريقة رائعة داخل منطقة الجزاء لكنها عبرت فوق العارضة..

صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 0-0..

الشوط الثاني

45″ صافرة بداية الشوط الثاني من مباراة ليفربول وريال مدريد

46″ أووووووووه…روبرتو فيرمينو يهدد مرمى ريال مدريد بعد تغلبه على المدافع، بتسديدة جميلة على أقصى يسار تيبو كورتوا الذي تعامل معها بردة فعل نموذجية ليبعد الخطر بإمتياز.

54″ جيمس ميلنر ينقذ فرصة هدف بإبعاد مثالي لكرة عرضية من فيرلان ميندي من أمام كريم بنزيمة داخل صندوق العمليات.. عودة مذهلة من ميلنر في توقيت مثالي

57″ بووووووم…فيرمينو يراوغ ويتوغل داخل منطقة الجزاء ويصوب كرة قوية جدا فوق العارضة بعيدة..كان يمكنه التعامل معها بذكاء أكبر ويسددها بباطن القدم بدلاً من وجه القدم.

59″ بطاقة صفراء لمدافع ليفربول ناثينال فيليبس.

لمدافع ليفربول ناثينال فيليبس. 60″ تغييران في ليفربول ، تياجو ألكانتارا يشارك بدلاً من جيمس ميلنر، وديوجو جوتا بدلاً من كاباك.

، تياجو ألكانتارا يشارك بدلاً من جيمس ميلنر، وديوجو جوتا بدلاً من كاباك. 66″ كوووورة…أليسون بيكر ينقذ إنفرادين في لعبة واحدة من فينسيوس جونيور ثم كريم بنزيمة.. صدة الموسم للحارس البرازيلي

72″ تغييران في صفوف ريال مدريد بنزول أودريزولا ورودريجو جوس بدلاً من توني كروس وفينسيوس جونيور.

في صفوف ريال مدريد بنزول أودريزولا ورودريجو جوس بدلاً من توني كروس وفينسيوس جونيور. 82″ تغييران في ليفربول بمشاركة أوكسليد تشامبرلين وشاكيري بدلاً من ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

في ليفربول بمشاركة أوكسليد تشامبرلين وشاكيري بدلاً من ساديو ماني وروبرتو فيرمينو. 82″ تغيير ثالث للريال بمشاركة إيسكو بدلاً من ماركو أسينسيو.

بمشاركة إيسكو بدلاً من ماركو أسينسيو. 90″ صافرة النهاية .. تأهل ريال مدريد.

ريال مدريد يواجه تشيلسي في نصف النهائي.

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