يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس مصر، لحساب دور الـ 32، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم الاربعاء 14 أبريل 2021.

يستضيف ملعب السويس الجديد مباراة الزمالك وحرس الحدود، في تمام الساعة 19:30 بتوقيت جرينيتش، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية.

تقام المباراة في نفس توقيت مباراة الأهلي والنصر لحساب نفس المرحلة، حيث تم تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في دور الـ 32 من كأس مصر بسبب انشغالهما بمباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وكان مقررًا إقامة لقاء الزمالك ضد حرس الحدود يوم 20 فبراير الماضي، إلا أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر تأجيلها لمدة 3 أسابيع تقريبًا.

تنقل مباراة الزمالك وحرس الحدود على قناة أون تايم سبورت 2، بصوت المعلق الرياضي بلال علام، كما تنقل على أثير إذاعة الشباب والرياضة، وإذاعة أون سبورت اف ام.

وتعد هذه المباراة هي الأولى بالنسبة لنادي الزمالك في كأس مصر هذا الموسم 2021/2020، لكنها ستكون الرابعة لفريق حرس الحدود الذي أضطر إلى خوض 3 أدوار تمهيدية للوصول إلى دور ال32.

وانتصر حرس الحدود في مباراته الأولى بالدور التمهيدي الثاني بنتيجة 5/1 على فريق المجد السكندري، لكنه في المباراة التالية واجه صعوبات كبيرة لهزيمة نادي أبو قير للأسمدة، حيث اكتفى بتسجيل هدف واحد.

وفي المباراة الثالثة بالدور التمهيدي الرابع، كان حرس الحدود قاب قوسين أو أدنى من الخروج أمام نادي فاركو، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي، واللجوء لركلات جزاء ترجيحية انتهت لصالح الحدود بنتيجة 4/3.

الزمالك 3-1 حرس الحدود

ملعب السويس الجديد

كأس مصر (دور 32)

انتهت