تعرف على نتيجة مباراة الشارقة والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 14-4-2021، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات.

استهل فريق الشارقة الاماراتي مشوار ببطولة دوري أبطال آسيا بفوز صعب أمام ضيفه القوة الجوية العراقي بنتيجة هدف دون مقابل.

ويدين الشارقة بالفوز للاعبه خالد باوزير” الذي سجل هدف اللقاء الوحيد فى الدقيقة 62، بعد ان تابع عرضية “كايو” النموذجية ووضع الكرة فى الشباك.

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بهذه النتيجة تصدر الشارقة مجموعته برصيد 3 نقاط، بينما تقاسم فريقي باختاكور الاوزباكستاني وفريق تراكتور الايراني المركز الثاني بعد تعادلهم اليوم بنتيجة 3-3، ويأتي فى المركز الاخير فريق القوة الجوية.

استضاف مدينة الشارقة؛ ثالث أكبر مدينة في الإمارات منافسات المجموعة الثانية التي تضم الشارقة الإماراتي والقوة الجوية العراقي، بالإضافة إلى باختاكور الأوزبكي وتركتور سازي تبريز الإيراني.

وسعي اليوم نادي الشارقة إلى استغلال ميزة اللعب على أرضه، من أجل تحقيق الفوز على القوة الجوية، في بداية رحلة البحث عن التأهل إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ عام 2004.

على الجهة المقابلة، تأهل نادي القوة الجوية إلى دوري المجموعات من دوري أبطال آسيا بعدما تخطى فريق الوحدة السعودي في التصفيات النهائية بركلات الترجيح في مباراة درامية انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

وكان يأمل نادي القوة الجوية في عكس نجاحاته الكبيرة في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، بالوصول إلى دور 16 من المسابقة الأكبر في القارة “دوري أبطال آسيا”.

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