بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في دوري ابطال اوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في إياب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، المقرر لها ضمن مباريات اليوم الاربعاء 14 أبريل 2021.

يستقبل ملعب سيجنال إيدونا بارك في مدينة دورتموند هذه المباراة المرتقبة، والتي تُعد الوحيدة التي لم تُحسم في لقاء الذهاب، حيث اكتفى مان سيتي بالفوز بهدفين لهدف على ملعب طيران الاتحاد.

ينطلق بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

تنقل مباراة السيتي ودورتموند على قناة بي ان سبورتس القطرية 2 بريميم، بصوت المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، كما تنقل على قناة Tv3 sport 1 الدنماركية، وسكاي سبورت 2 الألمانية، وقناة BT 3 البريطانية.

كما تنقل المباراة على قنوات سكاي سبورت أستراليا، وأورانج سبورت 2 السلوفاكية، وقناة موفي ستار ليجا دي كامبيونيس 1.

وقدم مانشستر سيتي مستوى متميز خلال الشوط الأول من مباراة الذهاب ترجمه بهدف، إلا أن هذا الأداء لم يستمر خلال الشوط الثاني لتستقبل شباكه هدفًا قاتلاً في الدقيقة 84 حمل توقيع ماركو رويس.

لكن الشاب الانجليزي الواعد فيل فودين أنقذ مانشستر سيتي بتسجيل هدف على عكس سير اللعب، في الدقيقة 90.

بوروسيا دورتموند 1-2 مانشستر سيتي

ملعب سيجنال إدونا بارك

دوري أبطال أوروبا (إياب دور الـ 8)

مجموع الذهاب والإياب (4-2 لصالح مان سيتي)

انتهت

تشكيلة بوروسيا دورتموند اليوم: مارفين هيتز – جيريرو – هوملز – أكانجي – باوزا – بيلينجهام – إيميري تشان – محمود داوود – ماركو رويس – كاناوف – هالاند.

تشكيلة مانشستر سيتي اليوم: إيدرسون – زينشينكو – دياش – ستونز – ووكر – كيفين دي بروينه – رودري – جوندوجان – رياض محرز – فيل فودين – برناردو سيلفا.

الشوط الأول

15″ جووووووول..بيلينجهام يسجل الهدف الأول لصالح بوروسيا دورتموند..

15″ اذا استمرت النتيجة على هذا النحو سيتأهل دورتموند بفارق هدف اعتباري سجله خارج قواعده.

39″ بطاقة صفراء للاعب دورتموند “بيلينجهام”

للاعب دورتموند “بيلينجهام” 45″ نهاية الشوط الأول بتقدم دورتموند بهدف ذهبي للاعب الانجليزي بيلينجهام القادم في الميركاتو الصيفي الماضي من بيرمنجهام سيتي.

الشوط الثاني