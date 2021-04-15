تشكيلة ريال مدريد الاساسية أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا اليوم «مفاجأة في الدفاع»

شهدت تشكيلة ريال مدريد الاساسية أمام ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مفاجأة غير متوقعة بوضع المدير الفني للنادي الملكي “زين الدين زيدان” للاعب الوسط الأوروجوياني فيدي فالفيردي في خط الدفاع.

وتواجد فيدي فالفيردي في مركز الظهير الأيمن رغم جاهزية الظهير الإسباني “أودريوزولا” العائد من بايرن ميونخ بعد إعارة جيدة خلال الموسم الماضي.

وأصيب الجناح الدولي الإسباني لوكاس فاسكيز في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة يوم السبت الماضي، حيث تعرض لضربة في الركبة خلال الشوط الأول ليضطر لترك مكانه لأودريوزولا.

وعاد ماركو أسينسيو لتشكيلة ريال مدريد الاساسية في هذه المباراة، بعد غيابه عن تشكيلة الفريق في مباراة الكلاسيكو.

التالي تشكيلة ريال مدريد الاساسية ضد ليفربول اليوم

كورتوا

فيرلان ميندي – ناتشو فيرنانديز – إيدير ميليتاو – فيدي فالفيردي

توني كروس – كارلوس كاسيميرو – لوكا مودريتش

ماركو أسينسيو – كريم بنزيمة – فينسيوس جونيور

تشكيلة ليفربول اليوم: أليسون بيكر – أندرو روبرتسون – كاباك – فيليبس – ألكسندر آرنولد – جيمس ميلنر – فابينيو – فينالدوم – ساديو ماني – محمد صلاح – روبرتو فيرمينو.